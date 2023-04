Erdogan begint snel aan wederopbouw rampgebied, maar kritiek blijft

In de weilanden aan de rand van de stad Adiyaman rijden trucks en graafmachines af en aan. De contouren van een nieuwe woonwijk doemen op. De fundering van het eerste woonblok ligt er al. Het beton is al gegoten, staalkabels staan erin omhoog. Staatsbouwbedrijf TOKI is eind maart begonnen met de bouw van woningen voor aardbevingsslachtoffers in de stad die vrijwel onbewoonbaar werd na de aardbevingen van 6 februari. President Erdogan gaf het startschot tijdens de openingsceremonie. Hij keek toe hoe het eerste cement in de bodem werd gegoten. "Kijk, ons cement is gearriveerd," riep hij op beelden die live op televisie werden uitgezonden. 300.000 huizen Op de bouwplaats vertelt architect Burak Yolcu dat er plek komt voor 2700 appartementen met twee en drie slaapkamers. "Hier zullen 6000 tot 7000 mensen kunnen wonen. Er wordt hard gewerkt. Het moet snel klaar zijn, zodat mensen uit de tenten kunnen en weer in een eigen huis kunnen wonen." Het is niet de enige plek waar de Turkse regering aan het bouwen is geslagen. Ook in Nurdagi bij Gaziantep en in Kahramarmaras zijn in de afgelopen weken bouwplaatsen verschenen. Volgens Murat Kurum, de minister van huisvesting, zullen er binnen een jaar meer dan 300.000 nieuwe huizen komen in het aardbevingsgebied. De bouw van 53.000 appartementen zou al begonnen zijn.

Steden bestaan niet alleen uit huizen, ze moeten worden gebouwd als een geheel en in lijn met logica en wetenschap. Wetenschappers van diverse universiteiten in een brandbrief

Onafhankelijke experts waarschuwen dat de bouw te snel begint. Er wordt geen rekening gehouden met stadsplanning, er is geen inspraak van bewoners en er wordt gebouwd op vruchtbare landbouwgrond. Wetenschappers van verschillende universiteiten schreven een brandbrief waarin ze oproepen geen overhaaste beslissingen te nemen wat betreft de wederopbouw. "Steden bestaan niet alleen uit huizen, ze moeten worden gebouwd als een geheel en in lijn met logica en wetenschap", schreven ze. Er zijn zorgen over het gebrek aan transparantie over bodemonderzoek op plekken waar de staat is begonnen met bouwen. Daarnaast is het de vraag of het verstandig is te bouwen op plekken waar nog steeds naschokken zijn. Volgens de krant BirGun is een van de ondertekenaars van de brandbrief kort daarna ontslagen door haar universiteit in Istanbul. Volgens de regering is er wel degelijk voldoende onderzoek gedaan, en is het van belang dat er snel wordt begonnen zodat mensen niet te lang in tenten en containers hoeven te wonen. "Het moet en kan snel gedaan worden," zegt architect Yolcu. "Zoals onze gerespecteerde president heeft gezegd, de huizen zullen binnen een jaar klaar zijn. Want het leven moet zo snel mogelijk terug naar normaal."

Scharrelen op de rampplek In het centrum van Adiyaman is het leven twee maanden na de ramp nog verre van 'normaal'. De puin van ingestorte gebouwen ligt nog overal. Her en der is een graafmachine bezig met opruimen. Er scharrelen mensen rond op de rampplekken. Ze verzamelen schroot, metaal en spullen om te verkopen. De meeste mensen wonen in tenten en containers. Sommigen in kampen, anderen tussen de beschadigde huizen. Aan de weg zit taxichauffeur Halil. Zijn taxi-kantoortje stortte in tijdens de aardbeving, het is nu vervangen door een container. Hij is net weer begonnen met werken. Maar de pijn is nog vers, hij verloor meerdere familieleden en is boos op de regering. "De staat kwam hier pas op de vijfde dag helpen", zegt hij. "Mijn oom hebben we pas op de achtste dag onder het puin vandaan gehaald. Hij was niet te herkennen." Halil raakte niet alleen zijn huis kwijt, ook zijn vertrouwen in de regering van Erdogan is weg. "We hebben hier twintig jaar op hem gestemd. Ik was zelf vrijwilliger voor de AKP. Maar ze hebben niks gedaan voor deze stad. Ze hebben ons in de steek gelaten." Hij heeft geen goed woord over voor Erdogans actieplan voor nieuwe huizen. Hij ziet het als pure verkiezingsbeloftes. "Ze zeggen binnen een jaar. Geloof mij, dat krijgen ze niet voor elkaar", zegt hij resoluut. "Ze kunnen hier in een jaar niet eens alle puin opruimen."

Het tijdelijke 'kantoor' van taxichauffeur Halil - NOS