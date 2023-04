Het slechtste jongetje van de klas is nu een economische groeimotor

Toch merkt niet iedereen de economische groei. "In de supermarkt wordt alles duurder, rekeningen worden hoger. Je houdt niets over."

Xafa werkte tijdens de crisis bij het IMF en adviseerde de Griekse overheid over de nodige hervormingen. "Zo is de pensioenleeftijd verhoogd, zijn de regels van de arbeidsmarkt versoepeld en hebben bedrijven meer vrijheid gekregen om met elkaar te concurreren." Xafa gelooft dat deze hervormingen essentieel zijn geweest voor het herstel van de Griekse economie.

Het voelt voor de Grieken als kort geleden: het moment in 2010 waarop bleek dat de regering had gesjoemeld met de begrotingscijfers. Griekenland was bijna bankroet. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Europese landen schoten met miljarden te hulp en in ruil moest Griekenland bezuinigen . Ook de belasting- en rechtssystemen moesten op de schop.

De Griekse economie zit stevig in de lift. Het land is niet langer het zorgenkindje van Europa. Na jaren van crisis groeide de Griekse economie vorig jaar met bijna zes procent , méér dan de Nederlandse groei van 4,5 procent.

Net als de rest van Europa kampt Griekenland met hoge inflatie, maar het gemiddelde inkomen per persoon steeg ook met zeven procent, benadrukt econoom Xafa. "Natuurlijk zijn er mensen van wie het inkomen minder is gestegen, maar de laagste inkomens zijn meegegroeid met inflatie."

De industrieën die het meest groeiden zijn het toerisme, de energiesector en de bouw. Dat succes merkt aannemer Dimitris Protonotarios. "Er is veel interesse om in Griekenland appartementen te kopen", vertelt hij vanuit een chique buitenwijk van Athene, waar hij meebouwt aan een luxe appartementencomplex.

Dat was voorheen wel anders. In 2009 raakte de bouwsector in een vrije val en in 2014 was er niets meer van over. Protonotarios is blij met de huidige groei. "Na jaren van weinig klussen heb ik nu eerder te veel dan te weinig werk."

Treinramp door bezuinigingen?

De staat van de economie speelt een grote rol bij de campagnes voor de verkiezingen in Griekenland komende maand. De partij van premier Kyriakos Mitsotakis daalde in de peilingen na de treinramp van vorige maand, waarbij 57 mensen om het leven kwamen. Grieken gingen massaal de straat op om te protesteren. Volgens hen was het spoorwegnetwerk in slechte staat door de bezuinigingen.

Of de regerende partij weer de grootste wordt, is onzeker. "De uitkomst van de verkiezingen zal bepalen of de hervormingen doorgezet worden of niet", zegt Xafa. "Als een andere partij de grootste wordt, zouden we achteruit kunnen gaan."

Toch is Xafa positief over de toekomst van de Griekse economie. "Griekenland heeft grote reserves en kan de komende jaren zijn buitenlandse schuld aflossen." Wel verwacht hij dat de economische groei iets afvlakt: "Ik denk niet dat we weer een groei van zes procent gaan zien, maar als het rond de drie procent ligt, is dat nog steeds beter dan het EU-gemiddelde."

Ook aannemer Protonotarios is optimistisch. "De toekomst ziet er goed uit. De investeringen gaan door. We lopen misschien een jaar of twee achter op andere landen, maar we gaan de goede kant op."