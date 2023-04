Beerensteyn krijgt na missers tegen Duitsland herkansing in de spits bij Oranje

In een zoektocht naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Vivianne Miedema krijgt Lineth Beerensteyn morgen een herkansing. De aanvaller van Juventus staat opnieuw in de spits bij Oranje, dat op Het Kasteel in Rotterdam vriendschappelijk tegen Polen speelt. Vrijdag stond Beerensteyn ook in de basis tegen Duitsland (0-1 nederlaag) en miste ze een aantal goede kansen. "Natuurlijk baalde ik daarvan, maar een dag later kijk je alweer vooruit", zegt de 26-jarige aanvaller. "We hebben ontzettend goed gespeeld tegen Duitsland, maar helaas niet gewonnen." "Dan ga je voor jezelf analyseren hoe en wat. Ik weet dat ik het kan: goals maken. Dat ze er dit keer niet in gingen, is zuur."

Orajne-spits Lineth Beerensteyn blikt vooruit op de oefeninterland tegen Polen - NOS

De oefeninterland met Polen is morgen precies honderd dagen voor de start van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat Beerensteyn opnieuw in de spits staat, zegt volgens bondscoach Andries Jonker niets over het toernooi van komende zomer. Snelheid "We beschikken over verschillende type spitsen", zegt Jonker. "Lineth heeft bijvoorbeeld heel veel kwaliteit op snelheid. Ze is de enige in onze groep met zo veel snelheid." In februari bij de 4-0 oefenzege op Oostenrijk scoorde Beerensteyn nog twee keer. "De laatste interlands was ze steeds heel gevaarlijk", vindt de bondscoach. "Tegen Oostenrijk was dat met goals, tegen Duitsland zonder."

Bondscoach Andries Jonker blikt vooruit op de oefeninterland tussen Oranje en Polen. - NOS

Jonker denkt dat Beerensteyn leert van de gemiste kansen. "Fouten maken hoort erbij. Daar moet je je niet door laten afleiden. Als je geen fouten maakt, dan word je ook niet beter." Portugal Met Polen als sparringpartner kijkt Oranje al met een schuin oog naar de openingswedstrijd van het WK tegen Portugal. Het zijn twee ploegen van vergelijkbare sterkte, schat Jonker in. "Polen is een taaie tegenstander, die samen met een paar andere landen zoals Portugal steeds dichter bij de top komt. Als we van ze winnen, dan kunnen we trots en tevreden zijn." "Want dit is een serieuze tegenstander en individueel hebben ze een paar uitstekende spelers", doelt hij met name op Ewa Pajor, topscorer van de Duitse topclub VfL Wolfsburg. In aanloop naar het WK speelt Oranje een aantal keer tegen ploegen uit de Europese subtop zoals Oostenrijk en Polen. "Je moet het elke keer opnieuw laten zien", waarschuwt Jonker zijn speelsters. "Met als grote doel om straks van Portugal te winnen." "Profvoetballer zijn betekent elke dag goed zijn. Je kunt niet elke dag top zijn, maar je moet wel elke dag een goed niveau halen. Die ontwikkeling zie je nu ook in het vrouwenvoetbal, ik geniet van het niveau in de Champions League."

