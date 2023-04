Politie pakt verdachten inbraak juwelier Spakenburg snel op

De politie heeft vanochtend vroeg in Spakenburg twee mannen opgepakt. Zij worden ervan verdacht dat ze even daarvoor hadden ingebroken bij een juwelierszaak in het centrum van het dorp.

Rond 04.30 uur vanochtend gaf het alarmsysteem van de juwelier een eerste melding door aan de politie, meldt RTV Utrecht.

"Op camerabeelden werd gezien dat er twee personen in het pand waren", aldus de politie. Politieagenten reden erheen en zagen een scooter wegrijden, met de twee verdachten erop. In hun hand hielden ze twee grote tassen.

Korte achtervolging

Na een korte achtervolging door de politie gaf een van de twee verdachten het op. In een steeg liet hij de scooter vallen. Vervolgens werd hij opgepakt. De andere verdachte zette het op een lopen. Met behulp van een politiehelikopter werd hij iets verderop achterhaald en ook opgepakt.

De verdachten zijn mannen van 25 en 29 jaar oud uit Almere. In de tassen zaten allerlei sieraden uit de winkel, zoals kettinkjes en ringen. De mannen hadden ook inbrekersgereedschap bij zich. Ze zitten nog vast.