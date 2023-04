Vaste ABBA-gitarist Lasse Wellander (70) overleden

"Het belang van zijn creatieve inbreng in de opnamestudio en zijn rock-sologitaarwerk op het podium was enorm. We rouwen om zijn tragische en voortijdige dood." Wellander speelde "een integrale rol" in de band, schrijven ze verder.

In een bericht op Instagram schrijven ABBA-leden Frida, Benny, Björn en Agnetha dat Wellander "een dierbare vriend, een leuke vent en een geweldige gitarist" was.

Wellander maakte deel uit van ABBA tijdens de hoogtijdagen in de jaren 70. Hij toerde met de band in de jaren 70 en is als vaste gitarist van de band te horen op alle albums.

Zo speelt het gitaarspel van Wellander een prominente rol in de hit Does Your Mother Know uit 1979.

Een liveversie van Does Your Mother Know, met na ongeveer drie minuten een gitaarsolo van Wellander: