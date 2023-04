Bergingsoperatie treindelen Voorschoten van start

ProRail en aannemers zijn begonnen met het bergen van de vier treindelen die sinds het treinongeluk van vorige week bij Voorschoten op en naast het spoor staan.

In de nacht van maandag op dinsdag botste een goederentrein van DB Cargo op een kraanvoertuig van BAM. Delen van de kraan kwamen op het spoor terecht, waarna een intercity van de NS met vijftig inzittenden erop botste en ontspoorde. De bestuurder (65) van de kraan kwam om het leven, dertig mensen raakten gewond.

Constructie van 150.000 kilo

Het laatste deel van de goederentrein werd donderdag al afgevoerd, maar voor het bergen van de intercitytrein waren meer voorbereidingen nodig. Vanaf nu worden de twee treindelen die in het weiland liggen, als eerste weggehaald met een grote kraan. Vervolgens worden ze afgevoerd over de weg. De delen die nog deels op het spoor liggen, worden overeind gehesen en rijden over het spoor naar station Den Haag Mariahoeve.

De constructie die gebruikt wordt, weegt 150.000 kilogram. Dat is nodig vanwege het gewicht van de treindelen, die ieder 40.000 kilo wegen.

Drassige grond

De afgelopen dagen werden voorwerkzaamheden verricht op de locatie. Zo moest de grond worden verstevigd met betonnen platen omdat deze te drassig is en er is een tijdelijke weg aangelegd in het weiland.

Zodra de treinen zijn verwijderd, begint het werk aan het herstel van het spoor, het perron van station Voorschoten en de bovenleiding en kabels. Hoelang de operatie gaat duren, kan ProRail niet zeggen. Tot de werkzaamheden zijn afgerond zullen er geen treinen rijden tussen Den Haag en Leiden.