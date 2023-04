Aantal wilde tijgers in India blijft toenemen

De afgelopen jaren is de tijgerpopulatie in India opnieuw gegroeid. Volgens de meest recente telling leven er nu 3167 tijgers in India, tegen 2967 vier jaar geleden. Ook in de jaren daarvoor nam het aantal wilde tijgers langzaam toe. Een programma dat de regering van India vijftig jaar geleden lanceerde om wilde tijgers in het land te beschermen, lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen.

Naar schatting huisvest India zo'n 75 procent van de tijgers in het wild, waarvan het leefgebied al decennia wordt bedreigd. De Indiase premier Modi is verheugd over het resultaat van de telling. Volgens hem is de toename van het aantal wilde tijgers "niet alleen een moment van trots voor India, maar voor de hele wereld".

Tijgerjacht als sport

Eind 19de eeuw kwamen er naar schatting wereldwijd meer dan 100.000 tijgers voor, waarvan het grootste deel in India leefde. Maar in de decennia daarna nam dat aantal snel af, onder meer door ontbossing en stroperij.

In de Chinese geneeskunde werden botten en andere onderdelen van tijgers gebruikt omdat die een geneeskrachtige werking zouden hebben. Bovendien werd jagen op tijgers in die tijd als sport gezien: hoogwaardigheidsbekleders doodden de dieren met geweren, netten, vallen en gif.

Reservaten

Begin jaren 70 zouden er wereldwijd nog maar 1800 wilde tijgers zijn geweest. Om die reden riep India het 'Project Tijger' in het leven, om de roofdieren te beschermen tegen verdere uitsterving. De jacht op tijgers werd verboden en er kwamen meer tijgerreservaten.

Voor die laatste maatregel verplaatste de Indiase overheid soms volledige dorpen om meer ruimte te maken voor de tijgers, die solitair leven en een groot leefgebied nodig hebben. Meerdere inheemse groepen zeggen dat zij voor de reservaten zijn verdreven uit de bosgebieden waar hun voorouders al eeuwen woonden.