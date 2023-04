Volleybalsters Sliedrecht verrassen VV Utrecht in grillige bekerfinale

Sliedrecht heeft voor de tweede keer op rij de bekerfinale gewonnen van Booleans/VV Utrecht. In sporthal Maaspoort in Den Bosch eindigde een spannende en onvoorspelbare wedstrijd in vier sets in het voordeel voor de Sliedrechters: 25-13, 21-25, 25-22, 25-17.

Utrecht had het in de eerste set erg moeilijk met Sliedrecht, dat fris en scherp begon. Het niveauverschil was groot. Opvallend, omdat de Utrechters een sterk seizoen doormaken en favoriet waren voor de bekerwinst.

De Supercup werd ten koste van Sliedrecht gewonnen en de ploeg van trainer coach Ali Moghadassian plaatste zich als nummer één op de ranglijst voor de play-offs om de landstitel. Sliedrecht kent juist een erg wisselvallig seizoen en is al uitgespeeld in de competitie.

Maar met een sterk serverende Jolijn de Haan en een uitblinkende Noa Rahangmetan denderde de Sliedrechters in de eerste set over Utrecht heen. De marge lag al snel rond de tien punten en uiteindelijk trok Sliedrecht de set met 13-25 naar zich toe. Utrecht had niets in te brengen.

Utrechtse opleving onvoldoende

In de tweede set lagen de verhoudingen anders. Utrecht herstelde zich knap van de slechte start, nam het initiatief en voerde de servicedruk op. Het lukte de ploeg bovendien steeds vaker de harde slagen van aanvalster De Haan te blokken. Sliedrecht bleef redelijk bij, beperkte de marge tot een punt of drie, maar was niet in staat het gaatje te dichten.

Dat lukte Sliedrecht wel in de derde set. Ook daarin stond Utrecht steeds wat voor, maar op 14-17 knokte Sliedrecht zich terug, niet in de laatste plaats door de veel scorende Iris Vos. Utrecht, dat zo lang de controle had gehad, liet de set uiteindelijk uit handen glippen.

Dat bleek voor Utrecht een tik te veel, want in de vierde set was Sliedrecht heer en meester. Het is voor Sliedrecht de zevende keer in de afgelopen twaalf jaar dat het bekertoernooi is gewonnen.

"We hebben elkaar gezegd dat we niets te verliezen hadden", zei uitblinker De Haan. "Als de juiste vibe er bij ons is, zijn we niet te stoppen."