Nog drie lichamen gevonden onder puin van pand in Marseille

Reddingswerkers hebben in Marseille in de loop van de dag nog drie lichamen onder het puin van een ingestort pand gevonden. Afgelopen nacht waren er ook al twee lichamen gevonden.

Er zijn nog drie mensen vermist. Vijf mensen raakten zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar.

Ontploffing

In de nacht van zaterdag op zondag stortte een gebouw van vier verdiepingen in na een ontploffing. Mogelijk is de explosie veroorzaakt door een gaslek.

Een pand direct naast het ontplofte gebouw is ingestort. Het pand aan de andere kant dreigt nu ook in te storten. Bewoners uit andere gebouwen in de straat zijn uit voorzorg geëvacueerd.

In 2018 zijn er in Marseille ook twee gebouwen ingestort. Toen kwamen er acht mensen om het leven. Het ging destijds om gebouwen die slecht onderhouden waren. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat dit niet het geval was bij het pand dat dit weekend is ingestort.