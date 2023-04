Dalai lama heeft er spijt van dat hij jongen aan zijn tong liet zuigen

Ook is in de reactie te lezen dat de dalai lama "de mensen die hij ontmoet vaker op een ondeugende en speelse manier plaagt, zelfs in het openbaar en voor een camera". Hij biedt zijn excuses aan aan de jongen, zijn familie en aan "zijn vele vrienden over de hele wereld" die hij gekwetst heeft.

De video werd massaal gedeeld op sociale media en veroorzaakte daar veel ophef. De 87-jarige dalai lama reageerde via zijn Twitter-account dat de jongen hem vroeg of hij hem een knuffel mocht geven. Waarom de dalai lama hem vervolgens vroeg om aan zijn tong te zuigen blijft onduidelijk. De dalai lama zegt spijt te hebben van het voorval.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op sociale media spreken veel gebruikers schande van het incident en omschrijven het als "ongepast" en "walgelijk". Volgens anderen gaat het om een eeuwenoude Tibetaanse traditie. Zo is het in Tibet gebruikelijk om elkaar te begroeten door de tong uit te steken.

HAQ Centre for Childs Rights, een Indiase kinderrechtenorganisatie, heeft afkeurend gereageerd op de beelden. De organisatie laat aan nieuwszender CNN weten dat het in de video "zeker niet gaat om een culturele uiting" en dat "zelfs als het wel zo was, zulke uitingen onacceptabel zijn".

Ophef

Het is niet voor het eerst dat de dalai lama in opspraak komt. In 2019 moest hij ook excuses maken na een spraakmakend interview met de BBC. In antwoord op vragen naar zijn mogelijke opvolger zei hij dat als de volgende dalai lama een vrouw was, zij wel aantrekkelijk moest zijn omdat mensen anders niet naar haar zouden willen kijken. Een paar jaar eerder, in 2015, liet hij ook al weten dat een vrouwelijke dalai lama knap moest zijn, omdat ze anders "niet veel nut" zou hebben.