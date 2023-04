Locadia kiest na Iran voor nieuw voetbalavontuur in China

Jürgen Locadia vervolgt zijn loopbaan bij het Chinese Cangzhou Mighty Lions, de nummer 12 van het afgelopen seizoen in de Super League. De 29-jarige aanvaller stond sinds augustus onder contract bij Persepolis, maar was Iran eind vorig jaar al ontvlucht.

De in Emmen geboren Locadia verruilde in 2018 voor zo'n 16 miljoen euro PSV voor Brighton & Hove Albion, maar had in de Premier League weinig succes. Hij werd daarna verhuurd aan Hoffenheim en Cincinnati en begin vorig jaar door VfL Bochum overgenomen.

Die club verliet hij na een half jaar voor Persepolis, een van de populairste clubs van Iran.