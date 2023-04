Grote brand Etten-Leur onder controle, overlast door rook voorbij

Bij een transportbedrijf in Etten-Leur heeft urenlang een grote brand gewoed. De brand is inmiddels onder controle, maar het nablussen duurt nog uren.

Er kwam zo veel rook vrij, dat tot in Rotterdam aan toe het advies gold om ramen en deuren te sluiten en geen mechanische ventilatie te gebruiken. Twee woningen in de rooklijn werden ontruimd. De rookoverlast neemt nu snel af.

Drie mensen binnen

De brand brak vanochtend rond 09.30 uur uit in een loods van internationaal transportbedrijf Axell Logistics. Toen dat gebeurde, waren drie mensen binnen. Zij konden op tijd wegkomen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio bij Omroep Brabant.

Aanvankelijk kreeg de brandweer melding van een kleine meterkastbrand. Maar de brandweer besloot om direct meerdere blusvoertuigen te sturen, omdat in het magazijn van het bedrijf en in de directe omgeving veel petflessen stonden.

Loods uitgebrand

Vlak na het middaguur stortte een deel van de loods in, inmiddels is het gebouw volledig uitgebrand., Het is de brandweer wel gelukt om met grote schermen te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen op het bedrijventerrein.

Vooral de gitzwarte rookwolken leidden tot zorgen. De veiligheidsregio verstuurde een NL-Alert. Zelfs in Rotterdam, veertig kilometer verderop, adviseerde de brandweer Zuid-Holland Zuid om weg te blijven uit de rook. In Zevenbergen en Lage Zwaluwe kwam as naar beneden.

Of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, is niet bekend. Omdat er zonnepalen op het dak van de verbrande loods lagen, waarschuwen de autoriteiten voor glasdeeltjes die elders kunnen neerkomen.