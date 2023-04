Gitzwarte rook bij brand Etten-Leur, stank en overlast tot in Rotterdam

Bij een transportbedrijf in Etten-Leur woedt al urenlang een grote brand, waarbij veel rook vrijkomt. De brandweer heeft een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten en geen mechanische ventilatie te gebruiken.

De gitzwarte rookwolk drijft over de weilanden in noordelijke richting. Een aantal woningen in de rooklijn is op last van de politie ontruimd.

Inmiddels leidt de rook ook in delen van Rotterdam, veertig kilometer verderop, tot stank en overlast. "Heeft u last? Dan kunt u het beste ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten", aldus de brandweer Zuid-Holland Zuid.

Drie mensen binnen

De brand brak vanochtend rond 09.30 uur uit in een loods van het bedrijf Axell Logistics. Toen dat gebeurde, waren drie mensen binnen. Zij konden op tijd wegkomen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio bij Omroep Brabant.

Aanvankelijk kreeg de brandweer melding van een kleine meterkastbrand. Maar de brandweer besloot om direct meerdere blusvoertuigen te sturen, omdat in het magazijn van het bedrijf en de directe omgeving veel petflessen staan.

Inmiddels is duidelijk dat de loods zelf als verloren moet worden beschouwd. Vlak na het middaguur stortte een deel van het gebouw in. De brandweer probeert nu met het plaatsen van speciale schermen te voorkomen dat naastgelegen gebouwen vlamvatten. Ook worden hoogwerkers ingezet.