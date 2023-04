Derde dag van militaire oefeningen rond Taiwan, Amerikaanse torpedojager ergert China

China houdt voor de derde dag op rij militaire oefeningen rond Taiwan. Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse marine een zogenoemde routinemissie uitgevoerd in de Zuid-Chinese Zee.

"Het gaat om zeker 71 Chinese oorlogsvliegtuigen en negen schepen, die de onofficiële grens tussen Taiwan en China zijn overgestoken", zegt oud-China-correspondent Eva Rammeloo in het NOS Radio 1 Journaal. "Die grens ligt in het water tussen het eiland en het vasteland, in de Straat van Taiwan. Daar zijn ook bommenwerpers en langeafstandsraketten bij ingezet."

De Chinese oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten vorige week. Ze sprak daar met de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy. China ziet het bezoek als een provocatie. Het land beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die moet worden "herenigd met het moederland". Er werden naar aanleiding van de ontmoeting al sancties ingesteld tegen Amerikaanse instellingen.

Militaire annexatie aanstaande?

De Chinese staatsmedia maken vandaag wederom melding van de oefeningen. "Het Chinese ministerie van Defensie zegt dat het gaat om een omsingeling, met als doel Taiwanese onafhankelijkheidsstrijders en 'externe krachten' af te schrikken", zegt Rammeloo. "Door experts wordt zo'n omsingeling gezien als een manier om het eiland terug te brengen bij de Volksrepubliek China, dus om het uiteindelijk te annexeren."

Of dat uiteindelijk zal gebeuren, is zeer de vraag, zegt Rammeloo. "President Xi Jinping zegt steeds dat hij het eiland koste wat kost op termijn zal terugbrengen, maar analisten zijn het er niet over eens of China wel klaar is voor zo'n militaire inname. Een blokkade lijkt veel logischer, hiermee laten ze zien dat ze daartoe in staat zijn."

Volgens Rammeloo probeert China meerdere manieren uit om Taiwan in te lijven. "Ook van binnenuit, bijvoorbeeld door betere relaties te hebben met oppositiepartij Kwomintang, die het volgend jaar bij de verkiezingen opneemt tegen de huidige president Tsai Ing-wen."

Rol van VS

De Verenigde Staten spelen dus een belangrijke rol bij het conflict. "De Amerikanen zeggen dat ze Taiwan zullen helpen als China de aanval inzet. Hoe dat eruit zal zien, is afwachten", zegt Rammeloo. "Ze steunen Taiwan al met militaire middelen. De VS wil de democratische buffer in de Stille Oceaan versterken."

De Amerikaanse marine voerde vandaag een missie uit met torpedobootjager de USS Milius in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de VS valt de missie bij de Spratly-eilanden, ten westen van de Filipijnen, binnen de internationale zeewetten. Peking zegt dat het gebied binnen zijn territoriale wateren valt en spreekt van een illegale actie.

China en de VS raakten vorige maand ook in conflict over de USS Milius bij de Paraceleilanden, een eilandengroep tussen Vietnam en de Filipijnen. Volgens de Amerikanen hadden zij het recht om daar te varen, maar China zag het wederom als een provocatie. Eerder dit jaar was er ook een straaljagerincident tussen de landen boven de Zuid-Chinese Zee en was er de kwestie rond de zogenoemde Chinese spionageballonen boven de VS.