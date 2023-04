Op ‘geamputeerd’ WK zonder Carlsen vechten China en Rusland het nu uit op schaakbord

Een Koude Oorlog woedt er allang niet meer op het schaakbord, maar als China en Rusland hun lopers, paarden en torens naar voren schuiven is het toch even opletten. Want die strijd heeft dan wel wat aan aanzien ingeleverd, zo zonder de sterkste schaker ter wereld erbij, de wereldtitel is nog altijd prestigieus. Het is immers het hoogst haalbare in de sport.

Bovendien kroont de schaakwereld in Astana, Kazachstan, na tien jaar Noorse heerschappij een nieuwe wereldkampioen. Ding Liren kan de eerste Chinese titelhouder bij de mannen worden en (op papier) de Chinese schaakdominantie voltooien. Ian Nepomniasjtsji, de verliezend uitdager in 2021, kan op zijn beurt nieuw leven blazen in de vergane Russische schaakglorie.

Zondag eindigde het eerste potje, dat de met wit spelende Nepomniasjtsji mocht beginnen, in remise. Vandaag volgt partij twee van het best-of-14-gevecht.

'Geamputeerd' kampioenschap

Toch spreekt de Russische schaakgrootheid Garry Kasparov vanwege de afwezigheid van de mondiale nummer één Magnus Carlsen van een "geamputeerd" kampioenschap. "Het duel tussen 'Nepo' en Ding is hoe dan ook een show, maar het is geen WK-match."

"Ik kan het nauwelijks een wereldtitelduel noemen. Wat mij betreft moet de sterkste schaker ter wereld meedoen, en dat is nu niet het geval. Het voelt als een geamputeerd event", meent de Voormalig wereldkampioen.

Carlsen, wereldkampioen sinds 2013 en sinds 2010 met flinke afstand de hoogst gerankte schaker op aarde, besloot in juli vorig jaar dat hij zijn wereldtitel niet voor een zesde keer ging verdedigen. Hij had geen trek meer in de uitputtende voorbereiding: "Ik heb niet het gevoel dat ik veel te winnen heb."