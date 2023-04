EOD laat tas uit Asselt ontploffen, mogelijk van plofkrakers

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vannacht een tas opgeblazen die was opgevist door een magneetvisser uit Swalmen.

De tas bevatte bivakmutsen en spullen die eruit zagen als explosieven, meldt 1Limburg. Volgens de politie gaat het mogelijk om materiaal dat wordt gebruikt door plofkrakers. Wie de tas in het water heeft gedumpt is nog onbekend.

De tas werd gisteren opgevist door een magneetvisser in een recreatieplas bij Asselt, niet ver van Roermond. Omdat de inhoud ervan er verdacht uitzag, schakelde hij de politie in. Die zette de omgeving urenlang af en stelde een onderzoek in. Daarbij ging het niet alleen om de tas zelf, ook een auto op de parkeerplaats werd onderzocht.

Uiteindelijk stuurde de EOD een onderzoeksrobot op de tas af. Toen die vaststelde dat er mogelijk explosieven in de tas zaten, werd de tas met inhoud net na middernacht gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

In februari stuitte de politie tijdens een inval bij een garagebedrijf in Roermond op explosieven. Toen ging het volgens 1Limburg om een bende plofkrakers die sinds 2021 verantwoordelijk zou zijn voor het opblazen van geldautomaten in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg.