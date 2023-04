Gevallen Degenkolb verwijt Van der Poel niets: 'Het was een koersincident'

Die klassering had een stuk fraaier kunnen zijn, als hij niet op 16 kilometer van de streep onderuit was gegaan. Op de beruchte kasseienstrook Carrefour de l'Arbre werd de Duitser van DSM door Mathieu van der Poel de berm in gedrukt. De latere winnaar moest uitwijken doordat zijn ploeggenoot Jasper Philipsen naar rechts stuurde.

Hevig huilend lag hij in de velodrome van Roubaix. John Degenkolb liet zijn tranen de vrije loop, nadat hij als zevende over de streep was gekomen in de kasseienklassieker.

"Ik vond het mooi om die beelden te zien, het betekent veel voor me. En ik ben blij dat hij zijn excuses aanbood", zei Degenkolb, die Van der Poel niets kwalijk neemt. "Zolang zulke dingen niet expres gebeuren, is het gewoon een koersincident."

Terwijl hij huilend op het gras lag, kwamen Van der Poel en Philipsen zich verontschuldigen. Op het moment zelf had Degenkolb dat niet in de gaten, maar achteraf zag hij de foto's.

"Als drie renners op dezelfde plek willen rijden, dan is er geen ruimte meer. Ik had de pech dat ik degene was die viel", blikte Degenkolb terug op het ongelukkige moment.

Ondanks zijn val hield Degenkolb een goed gevoel aan de koers over. De 34-jarige routinier won Parijs-Roubaix in 2015, maar kwam de afgelopen vijf jaar niet meer in de buurt van de ereplaatsen.

Door zijn val viel Degenkolb letterlijk weg uit de groep favorieten. Op ruim twee minuten van Van der Poel kwam hij nog als zevende over de streep. "Een ding is zeker: de staande ovatie van het publiek in de velodrome zal ik nooit vergeten. Ik eindigde als zevende, maar kreeg hetzelfde applaus als de winnaar. Dat is erg bijzonder."

"Dit is een fantastische koers en ik had mijn beste dag van het jaar. Ik heb laten zien dat ik er weer bij hoor. Het is een grote eer om in deze koers vooraan mee te rijden", stelde hij tevreden vast. "De uitslag is natuurlijk teleurstellend. Maar ja, dat is koersen."

Degenkolb hield een pijnlijke schouder over aan zijn crash, maar kon kort na afloop toch alweer een beetje lachen. "Ik moet dit gewoon accepteren. Ik ben erg trots hoe we als team gereden hebben. Deze koers is bepalend geweest voor mijn carrière. Het is mooi om nu weer vooraan mee te kunnen rijden. Ik kijk daarom uit naar alle mooie herinneringen die we als team in de toekomst nog kunnen gaan maken."