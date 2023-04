Schouderbreuk Van Baarle door val in Parijs-Roubaix, streep door Gold Race

Dylan van Baarle mist komende zondag de Amstel Gold Race. Dat meldt een woordvoerder van zijn ploeg Jumbo-Visma.

De 30-jarige Van Baarle kwam vandaag tijdens Parijs-Roubaix, de Noord-Franse klassieker die hij vorig jaar nog won, hard in aanraking met de kasseien. Met nog 93 kilometer te gaan, was hij betrokken bij een valpartij en lag hij op de grond.

Van Baarle hield aan die val in het Bos van Wallers een breukje in een schouder en een gehavend aangezicht over.