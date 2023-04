Theoloog en dichter Huub Oosterhuis (89) overleden

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is overleden op 89-jarige leeftijd. Oosterhuis verwierf bekendheid met teksten en liederen die veel zijn gebruikt in katholieke en protestantse kerken. Hij is de vader van zangeres Trijntje Oosterhuis en componist Tjeerd Oosterhuis.

Oosterhuis stond bekend als een vernieuwer binnen de kerk. Hij schreef bijvoorbeeld Nederlandstalige liederen, met invloeden van popmuziek. Ook bracht hij sinds de jaren 50 dichtbundels uit, en richtte in Amsterdam de culturele podia De Populier en De Rode Hoed op. Uit De Populier kwam het huidige debatcentrum De Balie voort.

Oosterhuis was een goede vriend van de koninklijke familie. Zo sprak hij op verzoek van koningin Beatrix toen prins Claus in 2002 werd bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Ook schreef hij een lied voor het huwelijk van prins Friso en Mabel in 2004, en sprak de zegen uit tijdens de uitvaart van Friso in 2013.

Conflict over celibaat

Oosterhuis ging in de jaren 40 naar het gymnasium van het Ignatiuslyceum in Amsterdam en trad in 1952 in bij de jezuïeten. Hij werd in 1964 gewijd tot priester in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Maar na een conflict over het celibaat werd Oosterhuis in 1969 uit de orde van jezuïeten gezet en geschorst als priester.

Hij trouwde vervolgens in 1970 met de verpleegkundige en altvioliste Josefien Melief. Samen kregen zij Trijntje en Tjeerd Oosterhuis, die allebei ook het muzikale vak in gingen. Oosterhuis scheidde uiteindelijk van Melief, waarna hij hertrouwde met Colet van der Ven.

Oosterhuis veroorzaakte in 2011 commotie, toen hij in het EO-programma Blauw Bloed zei dat toenmalig koningin Beatrix in haar kerstrede niet alles had gezegd wat ze wilde. Volgens Oosterhuis werd Beatrix "zwaar gecensureerd". Een dag later zwakte Oosterhuis zijn woorden weer af door te zeggen dat het zijn eigen interpretatie betrof.