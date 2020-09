Verstappen wordt tweede in Sotsji achter Bottas, baaldag voor Hamilton

Na twee uitvalbeurten heeft Max Verstappen in Sotsji weer succes kunnen boeken in de Formule 1. Achter de Finse winnaar Valtteri Bottas (Mercedes) werd de coureur van Red Bull zondagmiddag tweede in de Grand Prix van Rusland.

Voor Lewis Hamilton waren de druiven zuur. De Brit kon in zijn Mercedes zijn 91ste overwinning boeken in de Formule 1 en daarmee recordhouder Michael Schumacher evenaren, maar door twee tijdstraffen van vijf seconden (proefstarts op de verkeerde plaats) was de derde plaats het maximaal haalbare voor hem.

(later meer)