Verstappen wordt tweede in Sotsji achter Bottas, baaldag Hamilton

Voor Lewis Hamilton waren de druiven zuur. De Brit kon in zijn Mercedes zijn 91ste zege boeken in de Formule 1 en daarmee recordhouder Michael Schumacher evenaren , maar door twee tijdstraffen van vijf seconden (proefstarts op de verkeerde plaats) was de derde plaats het maximaal haalbare voor hem.

Na twee uitvalbeurten heeft Max Verstappen in Sotsji weer succes kunnen boeken in de Formule 1. Achter de Finse winnaar Valtteri Bottas (Mercedes) werd de coureur van Red Bull zondagmiddag tweede in de Grand Prix van Rusland.

Verstappen toonde zich direct na de race tevreden zijn eerste podiumplaats in Sotsji. "We hebben de twee Mercedessen weer gesplitst. Goed gedaan jongens", riep hij over de boordradio naar zijn team.

Prima start Bottas en onbegrip bij Hamilton

Bottas had een prima start, ging meteen Verstappen voorbij en had bijna ook de van pole gestarte Hamilton te pakken. De Brit hield de deur nog net dicht.

Niet veel later hoorde Hamilton dat hij bestraft werd, omdat hij voor de race twee keer buiten de pitstraat stilstond voor een proefstart. Daar was hij het duidelijk niet mee eens. "Wat? Wat een onzin! Waar staat dat in de regels?", klonk het over de boordradio.