Vrachtwagens en regen in Ethiopië grote tegenstanders Nageeye op weg naar Rotterdam

"Het is allemaal erg veranderd hier. Waar ik nu train in Sululta, in het Entoto-gebergte, was het vroeger niet geasfalteerd. Dan zag je vrouwen met grote takkenbossen op hun hoofd van boven naar beneden gaan. Waar we nu zitten, was vroeger gewoon bos." "Waar ik vandaag liep, komt om de minuut een vrachtwagen langs. Uit elke vrachtwagen komt zwarte rook. Ik heb nog nooit zo veel gehoest tijdens een longrun. Ik denk niet dat ik hier snel terugkeer." Aan het woord is Abdi Nageeye. Hij bereidt zich in Ethiopië voor op de Rotterdam Marathon, die komende zondag voor de 42ste keer op het programma staat. Bij de vorige editie werd hij aan de streep als een held onthaald. Als eerste Nederlander won hij in de Maasstad. Zijn tijd van 2.04.56 betekende bovendien een dik Nederlands record, dat overigens al in zijn bezit was. Gestaag groeiende erelijst De geboren Somaliër, 34 jaar inmiddels, is Nederlands beste marathonloper. Zie zijn gestaag groeiende erelijst: verrassend zilver op de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio in 2021, vorig jaar winnaar in Rotterdam en in het najaar een podiumplaats in de prestigieuze marathon van New York, waar hij als derde de finish passeerde.

Reportage van Léon Haan over Abdi Nageeye, die zich in Ethiopië op 2.700 meter hoogte voorbereidt op de marathon van Rotterdam, die hij vorig jaar won. - NOS

Ook nu wordt er in Rotterdam weer een topprestatie van Nageeye verwacht. In de aanloop trainde hij op grote hoogte (2.700 meter) in Ethiopië, samen zijn Belgische vriend Bashir Abdi. Zondag zijn ze, net als vorig jaar, elkaars concurrenten. In onderlinge duels leidt Nageeye met 2-1. "Ik heb nog wat goed te maken", blikt de Belg, eveneens van Somalische afkomst, vooruit naar de race. Ze zijn sinds 2008 bevriend en trainen al geruime tijd samen. Begin januari 2021 nam Nageeye het besluit afscheid te nemen van de Keniaanse trainingsgroep van Patrick Sang, waar hij samenwerkte met wereldrecordhouder en olympisch kampioen Eliud Kipchoge. Aansluiting wereldtop Nageeye was toe aan een nieuwe omgeving en sloot zich aan bij zijn vriend Abdi, die begeleid wordt door Gary Lough. De samenwerking met de echtgenoot van de voormalige Britse marathonvedette Paula Radcliffe heeft zijn vruchten inmiddels afgeworpen. Abdi heeft de aansluiting met de wereldtop gevonden. "Sinds ik bij Bashir train, ben ik een veel betere atleet geworden. Daar ben ik het meest dankbaar voor."

De Nederlandse marathonrecordhouder bereidt zich in Ethiopië voor op de Rotterdam Marathon, die hij vorig jaar als eerste Nederlander won. - NOS

De vader van vier kinderen trof het niet tijdens zijn verblijf op hoogte in Ethiopië. Het regende ongekend veel tijdens zijn stage ("Het is geen regentijd, dus dat is jammer") en de drukte op de wegen maakte de voorbereiding niet gemakkelijker. "We zitten hier zo'n 30 kilometer van Addis Abeba. Sululta is gewoon een stad. De smog is echt crazy. Over twee jaar moeten we naar een andere plek." Hij was anders gewend. "In Sululta had je vroeger een grote vlakte, waar mensen van de stad in het weekeinde naartoe kwamen om te voetballen. Echt niet normaal zo veel mensen." "Maar later begon men huizen te bouwen. Men vond huizen belangrijker dan gezondheid. De vlakte was goed voor de sociale contacten, voor de beweging. Er is door niemand over nagedacht. Voor de economie zal het wel goed zijn". verzucht hij. Kompas Zijn trainingen werkt hij tegenwoordig met een hartslagmeter af. "De laatste keer dat ik die gebruikte was in 2010, toen ik in Nederland nog bij Johan Voogd trainde bij mijn eerste club AV'34. De Kenianen gebruikten het niet. Dus ik ook niet. Nu ik wat ouder ben, denk ik dat ik er ook profijt van kan hebben. Je kunt je trainingen heel goed vergelijken. Het is een soort lichamelijk kompas."

Abdi Nageeye traint langs de openbare weg vol auto's en vrachtwagens - NOS

Terug naar Rotterdam, waar zondag ook de nationale titel op het spel staat. "Het resultaat is belangrijk. Elke marathon is belangrijk. Ik wil nog twee, drie jaar doorgaan. Rotterdam moet een goede opmaat zijn voor de WK in augustus in Boedapest. Daar wil ik een medaille. En daarna gaat de focus op de Spelen in Parijs." Fouten bij WK Eugene Vorig jaar kwam Nageeye er in Eugene bij de WK niet aan te pas. Hij stapte uiteindelijk zelfs uit. Een deceptie, maar eigen schuld, luidde zijn conclusie. Hij liep op nieuw ontwikkelde schoenen. "Met deze schoenen heb je het gevoel dat je de hele tijd loopt te stuiteren." Het had hem de hele race beziggehouden en ging tussen de oren zitten. Toen er ook nog pijnscheuten in zijn benen bij kwamen, was zijn wedstrijd over.

Abdi Nageeye is uitgestapt tijdens de marathon op de derde dag van de wereldkampioenschappen atletiek - ANP

Nu voor zijn achttiende wedstrijd over 42,195 kilometer weet Nageeye beter. "Elke marathon leer ik weer iets. De laatste twee weken voor de WK heb ik fouten gemaakt. Je moet dan gewoon gezond blijven en goed trainen." "Mijn coach zei laatst nog: 'Je zit in een periode dat je je heel sterk voelt. Dan is het gevaar dat je heel erg gaat pushen. Dus wees voorzichtig.' Voor de WK in Eugene voelde ik me sterk en ben ik keihard blijven doortrainen. Ik dacht: ik push gewoon door. Aan de hand van een hartslagmeter bouw ik veel beter op." Scherp blijven De winnaar van Rotterdam 2021 gaat zondag weer voor de winst. "Ik moet tussen 34 en 38 kilometer scherp blijven. Vorige keer was ik dat niet genoeg. Ik had toen het geluk dat Abdi me aanmoedigde en ik heel snel het gat met de kop van het veld had gedicht. Ik wil iets sneller starten - de eerste helft in 62 minuten vlak - zodat ik straks een mooi persoonlijk record kan lopen."