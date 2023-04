Spanjaard Rahm wint Masters en herovert eerste plek op wereldranglijst

Daarmee bleef hij de Amerikanen Brooks Koepka en Phil Mickelson vier slagen voor en won hij zijn tweede majortoernooi na de zege van de US Open in 2021.

De Spanjaard Jon Rahm heeft voor het eerst in zijn loopbaan de Masters gewonnen. De 28-jarige golfer sloot de laatste ronde op de Augusta National Golf Club in de Verenigde Staten zondag af met 69 slagen en kwam op een totaal van 276 slagen, twaalf onder par.

Bij het golftoernooi The Masters in de Amerikaanse staat Georgia waaiden drie dennen om. Niemand raakte gewond, maar daarna werd besloten het spel stil te leggen. - NOS

Door tal van onderbrekingen waren de spelers er zaterdag niet in geslaagd de derde ronde af te maken. Dat gebeurde pas zondag. Koepka en Rahm moesten toen nog twaalf holes afwerken.

Rahm is de opvolger van Scottie Scheffler die de Masters vorig jaar voor het eerst in zijn carrière won. Hij neemt door zijn zege ook de eerste plek op de wereldranglijst over van de Amerikaan. In 2020 stond Rahm voor het eerst bovenaan de ranking. In totaal was hij 46 weken lang de beste golfer ter wereld.