Lang niet alle Nederlandse films en programma’s zijn ondertiteld: ‘Vorm van uitsluiting’

Waarom ondertiteling voor doven en slechthorenden?

'Gewone' ondertiteling is bedoeld voor horenden. Meestal mensen die Engels of een andere vreemde taal niet of onvoldoende verstaan. Deze vorm van ondertiteling toont alleen de gesproken inhoud. Bij ondertiteling voor doven en slechthorenden worden ook de audio-effecten, de muziek en omgevingsgeluiden aangeduid, zoals: "Mobiele telefoon gaat af", of: "Dreigende muziek". Dat is essentieel voor de beleving van mensen met een gehoorbeperking. ODS is op tv-zenders beschikbaar via Teletekst-pagina 888. Ook miljoenen anderen maken daar gebruik van, bijvoorbeeld in de sportschool of als er in huis veel lawaai is.

Wettelijk zijn de NPO (ten minste 95 procent) en de commerciële omroepen (minimaal 50 procent) sinds 2008 verplicht om voor een bepaald gedeelte van hun aanbod ondertiteling voor doven en slechthorenden aan te bieden. Maar omdat niet exact is omschreven waaraan die moet voldoen, telt bij het toezicht door het Commissariaat elke vorm van ondertiteling mee.

Een andere techniek die films en programma's toegankelijker maakt voor mensen met gehoorproblemen, is vertaling in gebarentaal. Voor de ruim 300.000 Nederlandse blinden en slechtzienden is juist weer audiodescriptie cruciaal. Daarbij beschrijft een stem tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is. Slechts een enkel programma is hier op dit moment van voorzien.