Traditiegetrouw tal van paasvuren ontstoken, ook al zijn het er minder dan voorheen

Op tal van plekken zijn paasvuren aangestoken vandaag, al waren het er een stuk minder dan vorig jaar. De traditie staat onder druk door hoge kosten, tekort aan vrijwilligers en vooral stikstofmaatregelen.

In Ruinen was het vuur te vroeg aangestoken, om half zes vanochtend zagen ze daar dat de bult brandde, schrijft RTV Drenthe. Toch lieten ze daar de pret niet bederven: "Gelukkig gaan we nu de boel omdraaien en met zijn allen vanavond er een mooi feest van maken."

Op sommige plekken is het paasvuur afgelast. In Gendt ging het niet door omdat door een ongunstige windrichting huizen in de buurt gevaar liepen, schrijft Omroep Gelderland. Eerdere jaren werd het in Gendt afgelast door droogte en corona. "Heel erg jammer", noemt de organisatie van het paasvuur het.