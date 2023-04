Amerikanen breiden onderzoek naar lek geheime stukken uit

Het onderzoek naar het lek van geheime Amerikaanse documenten breidt zich verder uit. Het ministerie van Defensie in Washington zegt dat verschillende federale agentschappen inmiddels bekijken wat de gevolgen zijn van het lek voor zowel de Verenigde Staten als zijn bondgenoten. Ook wordt onderzocht waar het lek vandaan komt.

Afgelopen week bleek dat op internet geheime stukken circuleren van zowel het Amerikaanse leger als de inlichtingendiensten van de VS. De documenten, die kwalificaties hebben als 'geheim' en 'topgeheim', verschenen vorige maand op diverse sociale media, zoals Discord, 4Chan en Telegram.

Wie erachter het lek zit is onduidelijk. Deskundigen en Amerikaanse functionarissen vermoeden dat het iemand uit de Verenigde Staten is, omdat veel documenten enkel in handen van de VS zijn. De Amerikanen sluiten niet uit dat het uit de pro-Russische hoek komt, maar houden ook een slag om de arm. Functionarissen zeggen dat het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevindt.

Mogelijk zijn er ook stukken gemanipuleerd, om onderzoekers te misleiden of om desinformatie te verspreiden die de Amerikaanse belangen kan schaden. Desalniettemin nemen de Amerikanen de zaak zeer hoog op.

'Munitie in Oekraïne raakt op'

In een van de documenten, met de kwalificatie 'geheim', wordt volgens internationale persbureaus beschreven dat Oekraïne begin mei door zijn voorraad munitie is voor het S-300- luchtverdedigingssysteem. De munitie voor het Buk-raketsysteem zou halverwege deze maand al op zijn.

Het document is van eind februari en gaat uit van het toenmalige munitieverbruik, meldt The New York Times. Het Oekraïense leger is in hoge mate afhankelijk van deze twee systemen voor de luchtverdediging. Niet duidelijk is of de Oekraïners inmiddels minder munitie verbruiken.

Amerikaanse functionarissen zeggen tegen de krant dat Russische gevechtsvliegtuigen bij een gebrek aan Oekraïense luchtverdediging veel eenvoudiger aanvallen kunnen uitvoeren op Oekraïens grondgebied.

'Mossad steunt protesten'

Een ander document ('topgeheim') beschrijft dat de Israëlische geheime dienst Mossad steun geeft aan de protesten tegen de omstreden plannen van premier Netanyahu om de macht van het hooggerechtshof in te perken.

Volgens het document hebben de Amerikanen die informatie via de inlichtingendiensten weten te bemachtigen. Het kantoor van Netanyahu noemt de uitingen "leugenachtig en zonder enige grond".

Weer een ander stuk geeft een inkijkje in discussies binnen Zuid-Korea over het leveren van wapens aan Oekraïne. Eerder deze week bleek ook al dat er in de stukken informatie staat over plannen van de NAVO en de Verenigde Staten om Oekraïne te bevoorraden, over het verloop van de oorlog en over locaties van Russische en Oekraïense troepen.

'Brits vliegtuig bijna neergeschoten'

The Washington Post meldt dat er in de stukken ook informatie is opgenomen over onder meer China. Ook beschrijft de krant op basis van de stukken hoe een Brits spionagevliegtuig "bijna was neergeschoten" door een Russisch gevechtsvliegtuig.

Het incident was wel naar buiten gebracht door de Britten, maar minister Wallace van Defensie zei toen alleen dat het Russische toestel "roekeloos" vloog en "door een technisch probleem" een raket afvuurde.