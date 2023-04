Twee lichamen gevonden onder puin na instorting Marseille

De hulpdiensten in Marseille hebben twee lichamen gevonden onder het puin van een ingestort pand. Het gebouw van vier verdiepingen in de Zuid-Franse havenstad stortte vorige nacht in door een explosie. De oorzaak van de knal wordt nog onderzocht.

Uit voorzorg zijn zo'n 200 bewoners geëvacueerd uit de Rue de Tivoli. Voor zo'n dertig huizen in de straat geldt mogelijk instortingsgevaar. Volgens de autoriteiten zitten de huizen bouwtechnisch goed in elkaar, maar zijn ze mogelijk door de ontploffing ontwricht. Mogelijk was sprake van een gaslek.

Geen contact

Vijf mensen raakten zwaargewond bij de explosie. Geen van hen verkeert in kritieke toestand. Eerder zeiden de autoriteiten dat het niet gelukt is om met acht mensen contact te krijgen. Mogelijk wordt ook nog een negende persoon vermist, die in een naastgelegen pand woont.

De burgemeester sprak op een persconferentie van een zeer moeilijke reddingsoperatie. Zo maakte een brand onder de brokstukken het onmogelijk om gelijk te gaan zoeken.

Het zal volgens de autoriteiten nog wel even duren voor de lichamen onder het puin vandaan worden gehaald en de identiteit van de slachtoffers is vastgesteld.

Bekijk hier beelden van afgelopen nacht: