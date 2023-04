Duizenden Georgiërs betogen tegen regering: 'Russische handlangers'

In de Georgische hoofdstad Tbilisi hebben duizenden mensen meegedaan aan een protest. De demonstratie was gericht tegen de zittende regering onder leiding van de partij Georgische Droom, die door betogers als verlengstuk van Rusland wordt gezien. Volgens de politie verliep het protest zonder problemen.

De betoging was georganiseerd door de belangrijke oppositiepartij, de pro-westerse Verenigde Nationale Beweging, die is opgericht door de gevangengenomen oud-president Saakasjvili. Demonstranten hadden onder meer vlaggen mee van de Europese Unie, Oekraïne en van hun eigen land.

"De Georgische regering wordt door Moskou gecontroleerd en we moeten ons thuisland redden van de Russische handlangers", zei oud-president Margvelasjvili tegen de menigte volgens persbureau AFP. "We zijn een vrijheidslievend volk, onderdeel van de Europese familie. We zijn tegen Russische slavernij."

Stiekeme samenwerking

De regerende Georgische Droom wordt ervan beticht tegenstanders op te sluiten, onafhankelijke media te dwarsbomen, stiekem samen te werken met het Kremlin en de pro-EU koers van Georgië tegen te werken. De leider van de Verenigde Nationale Beweging zegt dat Moskou probeert van Georgië een Russische provincie te maken. "De mensen hier eisen een Europese toekomst voor ons land", zei hij tegen persbureau Reuters.

De beweging eist onder meer dat politiek gevangenen worden vrijgelaten en dat er hervormingen worden doorgevoerd. De Europese Unie heeft die geëist, voordat Georgië in aanmerking kan komen voor het kandidaat-lidmaatschap van de EU.

Felle kritiek

Het is niet voor het eerst dit jaar dat er in Georgië gedemonstreerd wordt tegen de regering. Vorige maand gingen tienduizenden Georgiërs de straat op vanwege een omstreden wetsvoorstel waarin werd gesteld dat organisaties zich zouden moeten registreren als 'buitenlandse agent', als ze deels vanuit het buitenland zouden worden gefinancierd.

Tegenstanders zagen in die wet een 'Russische wet': het Kremlin voerde een soortgelijke wet in 2012 al in en gebruikt die om kritische media of internationale organisaties als Amnesty het zwijgen op te leggen. Georgische Droom trok de wet, met een slag om de arm, in.

Oud-president Saakasjvili werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel vanwege machtsmisbruik en drie jaar later ook daadwerkelijk vastgezet, bij aankomst in zijn thuisland. Volgens mensenrechtengroeperingen is de veroordeling politiek gemotiveerd. Volgens artsen is zijn gezondheidstoestand de laatste maanden fors verslechterd.