Woning beschoten in Almere, politie houdt verdachte aan

Bij een schietincident in Almere is iemand gewond geraakt, meldt de politie. De deur van het huis in de wijk Noorderplassen werd halverwege de avond door iemand beschoten. Het slachtoffer raakte lichtgewond en is volgens de politie goed aanspreekbaar. Een persoon is opgepakt.

De politie ging naar de woning nadat buurtbewoners meerdere schoten hadden gehoord. Volgens getuigen gingen agenten met zware vesten aan op het incident af.

Over de toedracht van het schietincident is nog niets duidelijk. Ook is er niets bekend over de identiteit van de gewonde en de aangehouden verdachte.