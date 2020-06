Leuven haalt standbeeld koning Leopold II weg van gevel stadhuis

Leuven haalt een standbeeld van koning Leopold II weg uit een nis in de buitenmuur van het stadhuis. Daarmee wil de stad de geschiedenis van de kolonisatie voor de huidige en toekomstige generatie duiden en rechtzetten, meldt de Vlaamse omroep VRT.

Het is een erkenning dat ook nu nog mensen gebukt gaan onder de gevolgen van die geschiedenis, zeggen de Leuvense bestuurders. "De discriminatie in het onderwijs, op de woning- en arbeidsmarkt is het resultaat van een ongelijkheidsdenken dat ook mee aan de basis lag van het kolonialisme." Het beeld wordt in het stadhuis opgeslagen.

Leopold II voerde een schrikbewind in het toenmalige Congo-Vrijstaat, zijn privébezit. Volgens schattingen zijn daarbij miljoenen mensen, onder wie veel kinderen, om het leven gekomen.

Eerder deze maand werden elders in België standbeelden van Leopold II beklad of vernield. Zo werd diens beeltenis in Ekeren bij Antwerpen in brand gestoken en beklad, waarna het beeld werd weggehaald.