Brouwer grijpt naast finaleplaats Houston, maar heeft tophonderd in vizier

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de eindstrijd van het ATP-toernooi in Houston te bereiken. De nummer 123 van de wereld verloor in zijn geboortestad van Frances Tiafoe, de Amerikaanse nummer vijftien van de wereld: 4-6, 1-6.

Bij winst was Brouwer gestegen naar plaats 101 op de wereldranglijst, een plek boven de voor tennissers magische grens van de tophonderd. Nu blijft het bij plek 116. Spelers binnen de tophonderd zijn gegarandeerd van deelname aan de grandslamtoernooien.

Geen stunt

Brouwer haalde vorig jaar in Houston bij zijn ATP-debuut de kwartfinales, net als eerder dit jaar in Rotterdam. Dit jaar deed hij er in Houston een schepje bovenop, maar in zijn eerste halve finale op de ATP-tour kon hij niet stunten.

De Nederlander begon vol bravoure met enkele fraaie returns en forehands. Tiafoe wist op 3-3 het enige breakpoint van de set echter te benutten en ging daarna nog beter spelen. Na een vroege break in de tweede set denderde de Amerikaan hard door naar de zege.