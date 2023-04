Tussen vier netten beleeft Feyenoord probleemloze avond tegen RKC

Feyenoord is weer een stap dichter bij de zestiende landstitel gekomen. De Rotterdammers beleefden een vrijwel probleemloze avond thuis tegen RKC Waalwijk (5-1 zege) en kunnen zich gaan focussen op de kraker tegen AS Roma donderdag in de kwartfinales van de Europa League. Het verschil tussen de Rotterdamse koploper en de nummer twee Ajax en de nummer drie PSV blijft acht punten.

Afbeelding ter illustratie - NOS

De wedstrijd tegen RKC kon op voorhand als een potentiële bananenschil voor Feyenoord worden gezien. De club heeft immers de bekeruitschakeling tegen Ajax in de benen en zal ook de krachtmeting met AS Roma al in het achterhoofd hebben gehad. Trainer Arne Slot wilde niets weten van 'een tussendoortje' tegen RKC, dat Feyenoord vorig seizoen nog op 2-2 in De Kuip hield. "Dat zou hooguit zo kunnen zijn geweest als we in de competitie in niemandsland waren beland, maar we zijn de koploper", zei hij vooraf. Netten rondom het veld Het was voor Feyenoord ook de eerste thuiswedstrijd waarin De Kuip was voorzien van metershoge netten rondom het veld na de gebeurtennissen tijdens het bekerduel met Ajax van afgelopen woensdag.

Het scheelde weinig of Feyenoord was de avond met een uitglijder begonnen. Eerst miste RKC-aanvaller Florian Jozefzoon in kansrijke positie en niet veel later stond Quilindschy Hartman tot opluchting van De Kuip op de lijn om een inzet RKC-middenvelder Vurnon Anita onschadelijk te maken. Eigen goal Feyenoord kreeg op zijn beurt kansen via Santiago Gimenez (schot geblokt) en Lutsharel Geertruida (schot naast), maar een eigen goal van Yassin Oukili brak de ban voor de Rotterdammers. De RKC-middenvelder zag een voorzet van Mats Wieffer via zijn been in het doel vliegen. Igor Paixão verdubbelde na 31 minuten de score door in de rebound te scoren, nadat Gimenez de paal op de paal had geschoten. Hartman tekende voor de 3-0 toen zijn voorzet door niemand werd getoucheerd. Heel even leek de bedrijvige Gimenez te bal raken, maar de linksback kreeg de treffer op zijn naam. Bekijk hieronder de reacties van Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman, Feyenoord-trainer Arne Slot en RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting: