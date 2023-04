Van der Poel laat Dumoulin juichen als klein kind: 'Kijk naar een kunstenaar'

Toen Mathieu van der Poel over de laatste kasseistrook van Parijs-Roubaix denderde, vlak voordat hij de monumentale koers won, ging het nog bijna mis.

De Nederlandse alleskunner op de fiets reed solo op kop, nam alle risico's, vloog bijna de bocht uit, maar wist zich toch nog langs een gele afzetting te manoeuvreren.

"Ik ben echt naar een kunstenaar aan het kijken", zei Tom Dumoulin kort na afloop van de koers. De oud-wielrenner stond dit keer als analist langs de wielerbaan van Roubaix en was vol bewondering over zijn winnende landgenoot.

"Er is er maar één in het peloton die daar niet gevallen zou zijn en dat is Mathieu van der Poel", ging Dumoulin verder. "Zet hem op een fiets, maakt niet uit of het nou een stadsfiets is of een BMX, hij rijdt er drie keer op en de vierde keer wint hij en verslaat hij iedereen."