Liverpool houdt Arsenal in bedwang, maar incasseert wel elleboog grensrechter

In de blessuretijd was Mo Salah zelfs nog twee keer dicht bij de winnende treffer en kwam Arsenal goed weg.

De gelijkmaker van het thuisspelende Liverpool was meer dan verdiend. Met Virgil van Dijk en Cody Gakpo de hele wedstrijd op het veld deed Liverpool, dat achtste staat, in de dertigste speelronde van de Premier League namelijk niet onder voor de koploper.

Arsenal gaat nog altijd aan kop in de Premier League, maar heeft in de strijd om de landstitel zondagavond wel puntenverlies geleden. De ploeg van coach Mikel Arteta liet Liverpool in de slotfase nog op gelijke hoogte komen: 2-2.

Arsenal was sterk begonnen aan het duel op Anfield. Na een eerste doelpoging van Gakpo, die ruim langs het doel van Aaron Ramsdale vloog, was Gabriel Martinelli trefzeker. De Braziliaan onderschepte een ongelukkige wegwerkpoging van Oranje-aanvoerder Van Dijk en tikte de bal in de achtste minuut knap langs doelman Alisson.

Vervolgens kreeg Arsenal via Oleksandr Zinchenko en Gabriel Jesus kansen op de 2-0, maar Alisson stond een snelle verdubbeling van de voorsprong in de weg. Na bijna een halfuur spelen, moest de keeper van Liverpool alsnog de tweede Arsenal-treffer toestaan. Op de kopbal van Jesus was hij kansloos.

Liverpool richtte zich vervolgens op en maakte nog voor rust de aansluitingstreffer. Salah was het eindstation van een fraaie aanval, die begon met een hakje van Curtis Jones. Het had zelfs al gelijk kunnen staan bij het rustsignaal, maar een schot Jordan Henderson miste precisie en vloog hoog over.

Grensrechter deelt elleboog uit

Vlak daarna, toen het rustsignaal geklonken had, was Andy Robertson van Liverpool betrokken bij een opmerkelijk moment. Hij ging verhaal halen bij de lijnrechter, raakte die aan en kreeg toen een ellenboog in zijn gezicht terug.