Omhaal Senesi hoogtepunt in nauwelijks overtuigende zege Feyenoord op ADO

Feyenoord heeft nieuw puntenverlies in de eredivisie weten te voorkomen, maar gemakkelijk ging dat niet. Een matig optreden tegen ADO Den Haag bleef onbestraft: 4-2. Hoogtepunt was de doeltreffende omhaal van Marcos Senesi.

Bryan Linssen, Jens Toornstra (gestart in plaats van de licht geblesseerde Mark Diemers) en Senesi misten daarna kansen op de 2-1. Linssen en Orkun Kökcü bleven vervolgens in de rust achter in de kleedkamer. Advocaat stuurde Luciano Narsingh en João Carlos Teixeira het veld in.

Feyenoord trok wat meer het initiatief naar zich toe en kwam op voorsprong. En hoe. Senesi probeerde het vrijwel uit het niets met een omhaal. De zich dit keer wel gedragende fans in De Kuip keken met open mond naar de poging van de Argentijn, die ADO-doelman Luuk Koopmans op schitterende wijze het nakijken gaf.

Twee strafschoppen

Invaller Narsingh (over) en Berghuis (redding Koopmans) verzuimden de genadeklap uit te delen, waardoor ADO de kans kreeg om zich terug te knokken in het duel. Bijlow vloerde Arweiler in het strafschopgebied, maar de keeper stopte de slappe inzet van de Duitser.

Het spel was inmiddels hervat, maar op advies van de VAR legde arbiter Dennis Higler de bal opnieuw op de stip. Bijlow bleek te vroeg van zijn lijn gekomen en moest het antwoord schuldig blijven op de tweede penalty, dit keer van Shaquille Pinas.

Lang genieten van de 2-2 kon ADO niet, want Narsingh zorgde even later voor de derde Rotterdamse treffer. De bezoekers kwamen die klap niet meer te boven.

Berghuis trapte na hands van Pinas nog raak vanaf elf meter, waardoor Feyenoord na de 1-1 tegen Twente nieuw puntenverlies wist te voorkomen.