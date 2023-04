Fortuna blijkt eitje voor Ajax, dat wint en twee talenten laat debuteren

Ajax speelt een moeizaam eredivisieseizoen, maar op Eerste Paasdag was het appeltje-eitje tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers wonnen in de Johan Cruijff Arena met 4-0 dankzij doelpunten van Steven Berghuis (2), Steven Bergwijn en Kenneth Taylor. Door de overwinning neemt Ajax op doelsaldo de tweede plek, die recht geeft op de voorronde van de Champions League, van PSV over. De achterstand op koploper Feyenoord is vijf punten, maar de Rotterdammers komen vanavond nog in actie tegen RKC Waalwijk (20.00 uur).

Afbeelding ter illustratie - NOS

Ajax had al twee wedstrijden niet gewonnen in de eredivisie (nederlaag tegen Feyenoord en gelijkspel tegen Go Ahead Eagles), maar tankte eerder deze week vertrouwen. De ploeg van John Heitinga bereikte de bekerfinale met een bewogen zege op Feyenoord in De Kuip. Dat duel werd ontsierd doordat Davy Klaassen een voorwerp van de tribune op zijn hoofd kreeg. Tegen Fortuna was de middenvelder gewoon weer van de partij. Ook de veelbesproken Fortuna-spits Burak Yilmaz stond aan de aftrap. Karakteristiek doelpunt Berghuis opende het bal met een karakteristiek doelpunt. De aanvaller dribbelde vanaf rechts naar binnen en krulde de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Ivor Pandur. De VAR keek nog even naar een eventuele overtreding van Edson Álvarez, maar vond het te weinig om het doelpunt af te keuren.

Steven Berghuis krult de 1-0 binnen - Pro Shots

Dusan Tadic kon na twintig minuten de score verdubbelen na een verkeerde terugspeelbal van Rémy Vita. De Servische aanvoerder was de keeper al voorbij, maar zag verdediger Rodrigo Guth zijn inzet uit het doel koppen. Even later was het alsnog 2-0 voor Ajax, waar Florian Grillitsch verrassend in de basis stond. Na opnieuw geklungel van Vita kon Berghuis zijn tweede van de wedstrijd binnenschieten. Bergwijn pikt doelpunt mee Bergwijn, de recordaankoop die bezig is aan een moeizaam eerste seizoen, deed na rust van zich spreken. Met enig fortuin schoot de aanvaller binnen op aangeven van Berghuis.

Jorge Sanchez met een omhaal - Pro Shots