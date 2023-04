Van der Poel na winst Parijs-Roubaix: 'Beste voorjaar ooit, geen rugpijn meer'

Mathieu van der Poel rijdt zijn "beste voorjaar ooit". Die conclusie trok de wielergigant direct na zijn triomf in wielermonument Parijs-Roubaix. "Het moet allemaal wel nog tot me doordringen."

De Nederlander won eerder dit jaar Milaan-Sanremo, ook al een wielermonument, en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen en de E2 Saxo Classic. Die resultaten komen volgens Van der Poel niet uit de lucht vallen.

"Ik denk dat de rugproblemen zo goed als opgelost zijn", verklaarde hij. "Daar had ik de voorbije jaren toch nog wel last van. Ik ben niet iemand die er continu over klaagt, maar ik haalde niet altijd mijn niveau daardoor. Dit seizoen heb ik het gewenste niveau en dan ben ik tot mooie dingen in staat."

Alpecin op plek één en twee: 'Gebeurt nooit meer'

Van der Poel toonde ook zijn trots aan het adres van ploeggenoot Jasper Philipsen, die Wout van Aert van de tweede plaats afhield. Hierdoor eiste de Alpecin-formatie de eerste en tweede plaats op.

"Ik denk dat dit wel iets is om bij stil te staan, want dit gaat waarschijnlijk nooit meer gebeuren", aldus Van der Poel.

