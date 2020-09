Gajser slaat dubbelslag in MXGP, bij afwezigheid van Herlings

In de MXGP heeft Tim Gajser de leiding in de WK-stand overgenomen van Tony Cairoli. De Sloveen deed dat door de tweede manche van de Grand Prix van Lombardije te winnen.

Gajser heeft nu vijf punten voorsprong op Cairoli. De negenvoudig wereldkampioen uit Italië werd in Lombardije slechts vijftiende in de tweede manche. Hij raakte tijdens de race zijn bril kwijt, viel meerdere keren en kwam met bebloed shirt binnen.

De eerste manche was gewonnen door de Zwitser Jeremy Seewer. De winnaar van de GP Lombardije was uiteindelijk de Spanjaard Jorge Prado met twee tweede plaatsen. Glenn Coldenhoff was met een vierde en vijfde plaats de beste Nederlander.

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings ontbrak nog altijd vanwege een blessure. De 25-jarige motorcrosser kwam hard ten val tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Faenza. De komende weken moet Herlings nog rust houden.