PEC Zwolle noemt gedrag van fans na wedstrijd in Eindhoven "volstrekt ontoelaatbaar"

PEC Zwolle keurt het gedrag van een groep supporters na de uitwedstrijd vrijdag tegen FC Eindhoven af. PEC-supporters zouden een aantal tieners buiten het stadion van Eindhoven hebben mishandeld, waarna de politie ingreep. "Volstrekt ontoelaatbaar", aldus PEC Zwolle.

De Zwolse voetbalclub verloor in Eindhoven met 4-2. Volgens de politie zocht een groep van zo'n veertig PEC-supporters na de wedstrijd de confrontatie met de politie. Zij liepen niet naar de supportersbussen maar naar een naastgelegen hockeyveld. Daar was een groep jongeren van zo'n 15 à 16 jaar aan het voetballen.

De politie meldt dat een tiental supporters de tieners bedreigde en dat er klappen werden uitgedeeld. Eén van de tieners raakte daardoor gewond aan zijn gezicht. De relschoppers zijn uiteindelijk door de politie richting de bussen gedwongen. Daarbij werd de politie belaagd met stenen, straatmeubilair en blikken bier.

De politie heeft slechts één persoon aangehouden omdat de nadruk lag op het herstellen van de orde. Er is een onderzoek gestart om andere relschoppers op te sporen.

'Club in diskrediet gebracht door 'supporters''

PEC Zwolle neemt in een bericht op de website nadrukkelijk afstand van het gedrag van de supporters. De club wacht nog op meer informatie van de politie en kent nog niet alle feiten, maar noemt het gedrag van de supporters volstrekt ontoelaatbaar.

"Met dit gedrag brengt een kleine groep 'supporters' de club in diskrediet. Bovendien zorgt dit voor frustratie bij de overgrote meerderheid van onze supporters die de club week in week uit fantastisch supporten. Op werkelijk iedereen die op wat voor manier dan ook onderdeel is van de club en van de club houdt, straalt dit zeer negatief af", aldus de club.

Na het paasweekend, als de club meer informatie heeft, zal PEC Zwolle bekendmaken welke maatregelen er getroffen gaan worden.

Supporterscollectief: 'berichtgeving ver van de waarheid'

Supporterscollectief PEC Zwolle schrijft in een reactie dat het verhaal anders ligt. Volgens het collectief werd een groepje van negen supporters bij het naar buiten komen uit het uitvak juist uitgedaagd door een groepje op het hockeyveld.

"Een korte schermutseling volgde", volgens het collectief mag het geen confrontatie worden genoemd. Toen werd geroepen dat het om kinderen ging, keerde de groep volgens het collectief terug naar de bussen, meldt RTV Oost. Van wapens als honkbalknuppels en ijzeren staven was volgens de aanwezige supporters geen sprake, schrijft het supporterscollectief.