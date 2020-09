Hockeysters Den Bosch ruim langs SCHC, ook Amsterdam en HDM nog ongeslagen

Den Bosch staat tweede, met hetzelfde aantal punten, maar een minder doelsaldo dan Amsterdam. In eigen huis was Amsterdam met 3-0 te sterk voor Kampong. Michelle Fillet. Lauren Stam en Joy Haarman maakten de doelpunten voor de Amsterdammers.

In de zevende minuut zette Ireen van den Assem de Bosschenaren op voorsprong uit een strafcorner. Na een klein half uur spelen verdubbelde Lidewij Welten de score. Na rust scoorden ook Noor Omrani en Pien Sanders.

De hockeysters van Amsterdam, Den Bosch en HDM zijn na vijf duels in de hoofdklasse nog ongeslagen. Ook SCHC had nog geen punten verspeeld, maar ging zondag met 4-0 hard onderuit bij Den Bosch.

HDM wist ondanks afwezigheid van coach Ivar Knotschke opnieuw te winnen. Knotschke zit in quarantaine omdat iemand in zijn directe omgeving positief op het coronavirus had getest. HDM won met 2-1 van Bloemendaal, dat negende staat.

Twee ploegen hebben na vijf duels nog niet weten te winnen. Laren en Victoria staat puntloos onderaan.