Doden en gewonden door lawine in Franse Alpen

In de Franse Alpen zijn zeker vier mensen om het leven gekomen door een lawine. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt, zegt de Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken op Twitter. De lawine was rond het middaguur op de Armancette-gletsjer, in de buurt van de Mont Blanc en vlak bij de grens met Italië.

Het reddingswerk is volgens Darmanin nog in volle gang. De minister bedankt alle reddingswerkers voor hun inzet en zegt dat hij in gedachten bij de slachtoffers en hun naasten is.

Meer lawines

Er zijn dit wintersportseizoen geregeld doden gevallen door lawines in Europese skigebieden. Vorig weekend kwamen in Noord-Italië nog vier mensen om het leven door verschillende lawines. Begin februari vielen in Oostenrijk, Zwitserland en Italië in een weekend tijd zeker tien doden door vallende sneeuwmassa's.

In de Zwitserse Alpen kwam gisteravond ook een groep wintersporters onder een lawine terecht. De zestien mensen zijn allemaal gered; volgens de politie hebben ze "veel geluk gehad". Wel zijn enkele slachtoffers met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.