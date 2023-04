Schouten zwemt Nederlands record op 100 meter schoolslag, Simons weer limiet Spelen

Tes Schouten heeft in Eindhoven ook haar Nederlands record op de 100 meter schoolslag aangescherpt. De Bodegraafse klokte in de series 1.05,71 en was 0,21 seconden sneller dan vorige maand in Frankrijk.

De 22-jarige Schouten was vrijdag ook al goed voor een nationaal record op de 200 meter schoolslag. Kim Busch voldeed aan de olympische eis op de 50 meter vrije slag. Busch klokte 24,68, twee honderdsten onder de eis.