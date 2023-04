Twente overklast hekkensluiter Cambuur en staat weer vijfde in eredivisie

In een eredivisieduel dat nooit een wedstrijd werd, heeft FC Twente gehakt gemaakt van hekkensluiter SC Cambuur. In een eenzijdige wedstrijd wonnen de Tukkers met 4-0. Door de overwinning wipt de club uit Enschede weer over Sparta Rotterdam heen naar de vijfde plaats in de eredivisie. Sparta won zaterdag knap met 1-0 bij AZ.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Twente trok meteen fel van leer. Na twee minuten was er al een kans voor de thuisploeg, maar Michel Vlap werkte de bal via Doke Schmidt naast het doel van keeper Robbin Ruiter. Na amper zeven minuten was er al een tweede kans voor de thuisploeg. Václav Cerný kwam goed naar binnen, maar zijn schot zeilde over de kruising. Goals Van Wolfswinkel en Vlap Na twaalf minuten was het wel raak voor Twente. Ricky van Wolfswinkel kreeg de bal op een presenteerblaadje van Cerný. De spits schoot de bal hard maar beheerst in de benedenhoek: 1-0. Na die openingstreffer waren er kansen voor Van Wolfswinkel en Virgil Misidjan, maar het duurde tot de 28stee minuut voor er opnieuw werd gescoord. Het was Vlap die aan het einde stond van een prachtige aanval. De dit seizoen zo onfortuinlijke middenvelder, in het verleden vaak scorend voor sc Heerenveen en Anderlecht, maakte dit seizoen nog geen enkel doelpunt. In april van vorig jaar - 352 dagen geleden - was hij voor het laatst trefzeker.

Michel Vlap scoorde eindelijk weer eens en was daar erg gelukkig mee - ANP

Ook na de 2-0 bleef Twente de bovenliggende partij. Robin Pröpper en Vlap hadden de voorsprong kunnen vergroten, maar Cambuur-keeper Robbin Ruiter stond de 3-0 tot twee keer toe in in de weg. Toch kwam van uitstel geen afstel. Na 35 minuten maakte Sem Steijn de 3-0. Net als bij de treffer van Vlap was Gijs Smal de aangever. Steijn had op slag van rust ook een goede kans op 4-0, maar schoof de bal naast het doel. Zo kwam de ploeg van Sjors Ultee er nog genadig vanaf met een 3-0 ruststand. Vier wissels Cambuur in de rust Ultee greep in de rust in door vier keer te wisselen. Of het de wissels waren of de stand, Twente nam na rust wat gas terug. Het was nog steeds de thuisploeg die het meest dreigend was, maar Cambuur kreeg zowaar wat mogelijkheden.

Michael Breij van Cambuur treurt om opnieuw een nederlaag - Orange Pictures

Zo was er na bijna een uur spelen een goede mogelijkheid voor Cambuur- invaller Roberts Uldrikis, maar zijn inzet werd gekeerd door Lars Unnerstall. Brama's 300ste Het eerste memorabele moment in de tweede helft kwam een kwartiertje voor tijd. Wout Brama mocht invallen en bereikte met zijn deelname aan deze wedstrijd de mijlpaal van 300 competitiewedstrijden voor FC Twente.

Wout Brama werd na de wedstrijd in het zonnetje gezet - ProShots