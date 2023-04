Willem II dichter bij nacompetitie na krappe thuiszege op VVV

Willem II is in de Keuken Kampioen Divisie ook in zijn vierde wedstrijd van de vierde periode zonder puntenverlies gebleven. De Tilburgers wonnen in eigen huis met 2-1 van VVV Venlo, dat op de gewone ranglijst slechts één punt achterstand had op de nummer vier. Ook die positie zal een ticket voor de nacompetitie om promotie/degradatie opleveren.

Halverwege de gezapige eerste helft kwam VVV, profiterend van een slordige fase bij de thuisploeg, aan de leiding in Tilburg. Martijn Berden legde de bal met het hoofd panklaar voor Sven Braken, die koel afrondde. Tien minuten later kwam Willem II alweer langszij via op rechts diepgestuurde Jizz Hornkamp, die diagonaal raak schoot.

Meteen na rust liet Hornkamp, tot vandaag goed voor vijf doelpunten in 25 optredens, zich nogmaals gelden. Een vrije trap van Thijs Oosting belandde via Lucas Woudenberg bij de tweede paal, waar de spits paraat stond om de 2-1 te laten aantekenen. Het gejuich was amper verstomd of Hornkamp kreeg de Brabantse fans opnieuw op de banken. Zijn hattrick ging echter niet door, omdat de grensrechter buitenspel had geconstateerd.

Een knappe actie van Rick Ketting, die zijn doelman op de lijn te hulp schoot, voorkwam dat Oosting het duel voortijdig in het slot gooide. De overwinning van Willem II kwam echter nauwelijks meer in gevaar.