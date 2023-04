Zoektocht naar vermiste Duitse vrouw (46) op Texel

Op Texel zijn hulpdiensten massaal op zoek naar een vermiste Duitse vrouw. Sinds vannacht wordt er in het water, langs de kust en in de duinen naar de 46-jarige vrouw gezocht.

De politie meldt dat zij gistermiddag "in zorgwekkende toestand" was vertrokken van een camping in het noorden van het eiland. "Ze zou de hond gaan uitlaten, maar toen ze weg was had ze de hond niet bij zich", zegt een woordvoerder van de politie Ze werd gistermiddag rond 14.00 uur voor het laatst gezien.

Bij de zoekactie zijn meerdere helikopters, drones en speurhonden ingezet. De reddingsdienst KNRM en het Veteranen Search Team zoeken mee. Ook de kustwacht speurt het water af met een vliegtuig.

Signalement verspreid

De actie is inmiddels opgeschaald naar "urgente vermissing". "Dat we zo snel en zo massaal aan het zoeken zijn, zegt genoeg", aldus de woordvoerder. Ook via Burgernet worden mensen gevraagd naar de vrouw uit te kijken.

De politie heeft een signalement verspreid van de vrouw, meldt NH Nieuws: ze is 1,55 meter lang met blond haar en bruine ogen. De vrouw draagt een blauwe jas en broek, groene sjaal met zwarte Nike schoenen en heeft een kleine zwarte rugzak bij zich.