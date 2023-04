Hockeysters Den Bosch ploeteren zich langs Düsseldorfer HC en bereiken EHL-finale

De hockeysters van Den Bosch hebben met de nodige moeite de finale bereikt van de Euro Hockey League. De in Europese titels grossierende landskampioen schudde in het Wagener Stadion in Amstelveen het stug verdedigende Düsseldorfer HC met 2-1 van zich af. Op Tweede Paasdag is Club de Campo, dat zaterdag al in de eerste halve finale in een Spaans onderonsje met 2-0 afrekende met Complutense, de tegenstander. Daarmee wordt de finale (13.45 uur) een herhaling van de eindstrijd van twee jaar geleden, die toen in een eenvoudige 5-0 zege voor Den Bosch resulteerde. Fraaie slalom Den Bosch, zestien keer winnaar van de voorloper van de EHL, pakte de kampioen van Duitsland meteen bij de strot en er waren amper twintig seconden gespeeld of Fréderique Matla was al dicht bij de openingstreffer. Er volgden nog kansen voor Joosje Burg, die maar net de bovenhoek miste, en Maartje Krekelaar, die na een mooie pass van Noor Omrani de buitenkant van de paal trof, maar Düsseldorfer HC kwam het eerste kwart ongeschonden door. Ook de eerste strafcorner aan het begin van het tweede kwart leverde niets op dankzij een knappe redding van doelvrouw Nathalie Kubalski op de inzet van Matla.

Euro Hockey League live bij de NOS De finales van de Euro Hockey League zijn live te zien bij de NOS: op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De vrouwenfinale tussen Den Bosch en 22-voudig Spaans kampioen Club de Campo begint om 13.45 uur. De mannen van Bloemendaal beginnen om 16.15 uur aan hun eindstrijd tegen het Duitse Rot Weiss Köln of Atlètic Terrassa uit Spanje.

Terwijl het wachten was op een Brabantse treffer, viel die juist aan de andere kant. Lilly Stoffelsma drong na balverlies van Burg de vijandelijke cirkel binnen en werd daar op onreglementaire gestuit door Sanne Koolen. Sara Strauss benutte de toegekende strafbal. Die tegenvaller in de 25ste minuut werd nog voor rust gecompenseerd door Matla, die de bal voor het intikken had een fraaie slalom van Rosa Fernig: 1-1. Na de pauze liet de uitblinkende Fernig zich opnieuw zien. De verdedigster wist zichzelf knap vrij te spelen, maar schoot vervolgens rakelings naast. Tot veel meer kwam Den Bosch niet, terwijl de sporadische counters van Düsseldorfer ook al niet tot opwinding leidden. Dik vijf minuten voor tijd mocht Den Bosch z'n derde strafcorner nemen. De buitenkans leverde geen treffer op en ook de aansluitende vierde corner niet. Twee minuten voor tijd mocht Matla echter na een duw van Pia Lhotak op Burg aanleggen voor een strafbal. Ze schoot tot grote opluchting van de Bossche vrouwen, die daarmee zenuwslopende shoot-outs ontliepen, onberispelijk raak. SCHC vijfde Al in de vroege ochtend had SCHC zich verzekerd van de vijfde plaats in de eindrangschikking.

SCHC-speelster Laurien Leurink (midden) met een doelpoging - Pro Shots