'Gevaarlijke' rookwolken verduisteren Hamburg

Inwoners van het centrum van Hamburg moeten ramen en deuren gesloten houden in verband met een grote brand in opslagloodsen in de wijk Rothenburgsort. De bandweer en de politie waarschuwden vanochtend voor 'extreem gevaar'.

De brandweer waarschuwt voor het gevaar van rookgassen en chemische stoffen in de lucht. De dikke rookwolken die bij de brand vrijkomen drijven over het centrum van de stad. "Het stadscentrum van Hamburg is volledig verduisterd", zei een woordvoerder van de Hamburgse brandweer vanochtend tegen persbureau DPA.

Inmiddels is het woord 'extreem' van de waarschuwing afgehaald. Volgens de autoriteiten zijn er tot nu toe geen verhoogde waarden gemeten in de lucht. Toch blijft de waarschuwing om het gebied te mijden en ramen en deuren gesloten te houden onverminderd van kracht.

De rookwolken bedekten een groot deel van het centrum van Hamburg.