'Val van Liverpool' hield De Munck nog maanden wakker: 'Zo zonde'

Aan de vooravond van een nieuw toernooi, het EK in Antalya, geeft Loran de Munck het eerlijk toe: de val van Liverpool heeft hem lang dwarsgezeten. - NOS

Aan de vooravond van een nieuw toernooi, de EK in Antalya, geeft De Munck het eerlijk toe: de val van Liverpool heeft hem lang dwarsgezeten. "Het blijft maanden in je hoofd ronddwalen. Tot in mijn slaap aan toe. Dan word je wakker en heeft die finale zich weer opnieuw afgespeeld in je dromen. Het is gewoon zo zonde wat daar is gebeurd. Die afsprong zou normaal goed moeten gaan."



Het besef van de gemiste kans drukte zwaar op de voltige-specialist, die eerder in 2022 juist zijn internationale doorbraak had beleefd met EK-zilver. "Het was alleen maar balen en malen in mijn hoofd. Je gaat ook denken: waar kwam het door? Was ik niet fit? Nee, dat was ik wel. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin om er zo over na te denken."

Ik moet rustig blijven, in mijn eigen bubbel. Dat is de les die ik van mijn val heb geleerd. Loran de Munck wil met een nieuwe mindset wél die medaille veroveren op de EK

Als hij nu - een half jaar na de WK - een oorzaak moet noemen, dan is het een gebrek aan ervaring in zo'n grote finale. "Er komt zo veel bij kijken, de druk. Dat heb ik een beetje onderschat, denk ik. De stress voor het lichaam. Het WK was toch meer beladen dan het EK." "Maar goed, voor alles is een eerste keer. Die ervaring kan ik nu meenemen naar volgende wedstrijden. Ik weet nu hoe het is om daar te staan. Ik moet rustig blijven, in mijn eigen bubbel blijven, niet te veel bezig zijn met het publiek en de chaos. Dat is de les die ik ervan geleerd heb." Antalya wordt knallen Tijdens de EK in Antalya hoopt De Munck die les in de praktijk te brengen. Hij reist met ambities naar Turkije. Zijn oefening, die al goed was voor een hoge moeilijkheid, heeft hij nog wat verder uitgebreid. "De moeilijkheid is verhoogd naar 6,5. Maar tegelijkertijd is hij makkelijker qua energie. Ik heb er een element uitgehaald, dat aan het eind zat, heel lang was en veel kracht kostte. In plaats daarvan komt een hele draai om een arm aan het begin." Met die aanpassing hoopt De Munck een val als die in Liverpool te kunnen voorkomen tijdens de EK en volgend jaar op de Olympisch Spelen. Al is het voor de specialist zaak om eerst in Parijs te geraken. De eenvoudigste route naar de Spelen is - op papier - die met het team. Dat zou tijdens de WK, dit najaar in Antwerpen, een ticket kunnen bemachtigen. Maar de teammissie staat op losse schroeven.

Loran de Munck op de WK turnen 2022 in Liverpool - AFP