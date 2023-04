Paus staat bij paaszegen opnieuw stil bij oorlog in Oekraïne

In Vaticaanstad heeft paus Franciscus tijdens de traditionele paasviering de zegen 'voor de stad en de wereld' (urbi et orbi) uitgesproken. De katholiek leider sprak ten overstaande van 100.000 toeschouwers op het Sint-Pietersplein onder meer over de oorlog in Oekraïne. Vanaf het centrale balkon van de Sint-Pietersbasiliek vroeg de paus in zijn paastoespraak om steun voor "het geliefde Oekraïense volk" en het "laten schijnen van het paaslicht op het Russische volk". Het is het tweede jaar op rij dat Franciscus stilstaat bij de oorlog in Oekraïne. Kijk hier naar enkele fragmenten uit de paasrede:

Daarnaast riep hij op tot meer hulp voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië afgelopen februari. Verder sprak Franciscus zijn "diepe zorgen" uit over het oplaaiende Israëlisch-Palestijns conflict, een onderwerp dat bijna jaarlijks terugkeert in zijn toespraak met Pasen. Voor de gelegenheid was het Sint-Pietersplein gedecoreerd met ongeveer 35.000 bloemen en planten uit Nederland, verzorgd door gepensioneerd bloemsierkunstenaar Piet van der Burg. Rolstoel Voor de paasmis vanochtend werd Franciscus vanwege zijn fragiele gezondheid in een rolstoel naar het altaar gereden. De mis volgde hij grotendeels zittend. Ook bij de paaswake gisteravond maakte hij al gebruik van een rolstoel. De geestelijk leider kampt al langer met knieklachten. Op Goede Vrijdag liet Franciscus nog verstek gaan bij de traditionele kruisweg bij het Colosseum. Het was te koud buiten voor de 86-jarige paus, die sinds eind maart kwakkelt met zijn gezondheid. De Kruisweg is een traditionele processie bij het Colosseum waarbij christenen de lijdensweg van Jezus herdenken. Het was de eerste keer dat de paus ontbrak bij de processie sinds hij in 2013 in functie kwam. Bronchitisinfectie Franciscus moest vorige week enkele dagen in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een bronchitisinfectie. Spannend was het daarom of hij tijdens de Goede Week, een van de drukste periodes van het jaar, zou kunnen deelnemen aan alle missen en vieringen. Na een behandeling met antibiotica mocht de paus het ziekenhuis vorige week zaterdag weer verlaten. Of hij inmiddels volledig is hersteld is niet duidelijk.