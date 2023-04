Paus na afwezigheid op Goede Vrijdag klaar voor urbi et orbi

In Vaticaanstad is paus Franciscus begonnen aan de paasmis. Vanwege zijn fragiele gezondheid werd hij in een rolstoel naar het altaar gereden. Ook bij de paaswake gisteravond maakte hij al gebruik van een rolstoel. Franciscus kampt al langer met knieklachten.

Rond het middaguur ontvangen duizenden toeschouwers op het Sint-Pietersplein de jaarlijkse paaszegen urbi et orbi. Het is gebruikelijk dat de paus dat doet vanaf het centrale balkon van de Sint-Pietersbasiliek.

Op Goede Vrijdag liet de geestelijk leider nog verstek gaan bij de traditionele kruisweg bij het Colosseum. Het was te koud buiten voor de 86-jarige Franciscus, die sinds eind maart kwakkelt met zijn gezondheid.

De Kruisweg is een traditionele processie bij het Colosseum waarbij christenen de lijdensweg van Jezus herdenken. Het was de eerste keer dat de paus ontbrak bij de processie sinds hij in 2013 in functie kwam.

Bronchitisinfectie

Franciscus moest vorige week enkele dagen in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een bronchitisinfectie. Spannend was het daarom of hij tijdens de Goede Week, een van de drukste periodes van het jaar, zou kunnen deelnemen aan alle missen en vieringen.

Na een behandeling met antibiotica mocht de paus het ziekenhuis vorige week zaterdag weer verlaten. Of hij inmiddels volledig is hersteld is niet duidelijk.